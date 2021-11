https://it.sputniknews.com/20211116/ricciardi-neanche-lontanamente-usciti-dalla-pandemia-13779789.html

Ricciardi: "Neanche lontanamente usciti dalla pandemia"

Ricciardi: "Neanche lontanamente usciti dalla pandemia"

"Se pensi che un nemico ancora vivo sia vinto muori", ha dichiarato il consigliere del ministero della Salute. 16.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-16T15:29+0100

2021-11-16T15:29+0100

2021-11-16T15:29+0100

italia

società

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/909/75/9097507_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cecc271033592d1590b248a95e9de57d.jpg

intervenendo al convegno L'Italia e l'Europa: il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia, organizzato dalla Fondazione Italia in Salute, il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza ha voluto sottolineare che la pandemia non è ancora finita.Ha poi spiegato la sua posizione a detta dei critici di "catastrofista" con una metafora di guerra.Proprio la sottovalutazione del virus ha creato problemi "in una caterva di Paesi", ha proseguito Ricciardi, rivolgendosi ai politici.Ha poi chiuso l'intervento elogiando il lavoro di Roberto Speranza alla guida del ministero della Salute, in quanto ha sempre ascoltato la scienza.In precedenza Ricciardi si era espresso a favore della terza dose per tutti, invocando la revoca del green pass a chi avesse detto no al richiamo vaccinale contro il Covid.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, società, coronavirus in italia