Proposta sul green pass: per Andrea Costa si può pensare ad una riduzione della durata

Per il sottosegretario alla Salute Costa c'è "una riflessione in corso". Con il passare del tempo è stato infatti riscontrato un calo del livello immunitario... 16.11.2021, Sputnik Italia

Ad oggi i certificati verdi hanno una durata di 12 mesi. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute e ospite alla trasmissione Radio Anch'io, su Rai Radio 1, ha riferito però che vi è in atto una discussione sul tema, dato che evidenze scientifiche sottolineano un calo del livello immunitario con il passare del tempo.L'importante decisione in merito rimane per ora solo un ventilata possibilità, che verrà però presa seriamente in considerazione.Il sottosegretario si è poi espresso sul tema della mascherina all'aperto, riportando che l'ipotesi "non è ancora sul tavolo" del ministero.A proposito della nuova ordinanza sui trasporti, il conduttore ha chiesto al sottosegretario se l'ordinanza troverà facile applicazione se ad esempio dovesse esserci una persona sintomatica sul treno.Il sottosegretario ha risposto così alla domanda del conduttore:Sul vaccino ai bambini per la fascia di età dei 5-11 anni, il sottosegretario ha dichiarato alla trasmissione:Ha però espresso ancora cautela per il fatto di dover tener conto della delicatezza dell'argomento e per la sensibilità delle famiglie.Nessuna novità per quanto riguarda i tamponi, infine, ha detto il sottosegretario.

Notiziario

