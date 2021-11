https://it.sputniknews.com/20211116/prezzi-gas-in-europa-raggiunti-i-1000-per-la-prima-volta-dal-27-ottobre-13777440.html

Prezzi gas in Europa: raggiunti i $1.000 per la prima volta dal 27 ottobre

Prezzi gas in Europa: raggiunti i $1.000 per la prima volta dal 27 ottobre

Il prezzo dei futures sul gas in Europa sui mercati odierni, martedì 16 novembre, ha raggiunto, per la prima volta dal 27 ottobre, i 1.000 dollari per mille...

2021-11-16T12:15+0100

2021-11-16T12:15+0100

2021-11-16T12:15+0100

I prezzi dei futures sul gas più prossimi, quelli di dicembre, sull'indice olandese TTF (Title Transfer Facility), uno dei mercati di riferimento per lo scambio del gas naturale tra i più liquidi, erano di 983 dollari all'apertura, mentre nelle ultime ore si sono attestati intorno ai 1.000 dollari per mille metri cubi, avendo anche raggiunto i 1.001,9 dollari, il che supera del 6,3% il prezzo di 942,3 dollari di lunedì.Inoltre, lo stesso prezzo di lunedì, se confrontato con i prezzi di venerdì scorso, rappresenta un aumento del 5%. Sui prezzi potrebbero aver influito le aste mensili: il giorno prima, Gasprom non aveva prenotato per dicembre il gasdotto Yamal-Europa e i sistemi di trasporto di gas ucraini per il transito supplementare di gas.I prezzi del gas in Europa sono aumentati considerevolmente tra fine estate e inizio autunno. Già a inizio agosto i prezzi dei futures sull'indice TTF erano di circa 515 dollari per mille metri cubi e a fine settembre i prezzi erano più che raddoppiati. Il massimo storico, 1.937 dollari, è stato raggiunto il 6 ottobre, dopodichè i prezzi del gas avevano iniziato a calare. Il 1° novembre, per la prima volta in un mese e mezzo, i prezzi dei futures erano scesi al di sotto di 750 dollari per mille metri cubi.

