https://it.sputniknews.com/20211116/pillola-anti-covid-19-pfizer-rinuncia-ai-diritti-in-95-paesi-in-via-di-sviluppo-13785855.html

Pillola anti-Covid-19, Pfizer rinuncia ai diritti in 95 Paesi in via di sviluppo

Pillola anti-Covid-19, Pfizer rinuncia ai diritti in 95 Paesi in via di sviluppo

La società farmaceutica Pfizer ha sottoscritto un accordo volontario con Medicines Patent Pool (Mpp), una organizzazione delle Nazioni Unite che sostiene il... 16.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-16T22:33+0100

2021-11-16T22:33+0100

2021-11-16T22:33+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/13581735_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_6d0a5d533a1e644ade8ef48a474a054b.jpg

Secondo il comunicato stampa pubblicato da Mpp martedì 16 novembre, Pfizer rinuncia ai diritti di distribuzione della licenza in 93 nazioni.In questo modo il trattamento virale per via orale, sul quale pende una approvazione d’uso in emergenza negli Stati Uniti, potrà essere prodotto da società farmaceutiche che si occupano di produrre e commercializzare farmaci generici nelle 93 nazioni, che coprono il 53% della popolazione mondiale.Un aiuto vitaleSecondo il numero uno di Pfizer, Albert Bourla, la pillola rappresenta un sostegno importante e “gioca un ruolo vitale nel ridurre le infezioni severe da Covid-19, riducendo la pressione sui sistemi sanitari e salvando vite”.“Questa licenza è così importante perché, se autorizzata o approvata, questo farmaco orale è particolarmente adatto per i paesi a basso e medio reddito e potrebbe giocare un ruolo critico nel salvare vite, contribuendo agli sforzi globali per combattere l'attuale pandemia", ha detto Charles Gore, direttore esecutivo di MPP.Il farmaco di Pfizer, “deve essere assunto insieme a ritonavir, un farmaco per l'HIV che conosciamo bene, dato che abbiamo una licenza su di esso da molti anni, e lavoreremo con le aziende di farmaci generici per assicurare che ci sia una fornitura sufficiente sia per Covid-19 che per l'HIV”, ha aggiunto Gore.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia