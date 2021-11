https://it.sputniknews.com/20211116/pentagono-preoccupato-dallinflazione-record-negli-stati-uniti-13788429.html

Pentagono preoccupato dall'inflazione record negli Stati Uniti

I funzionari del Dipartimento della Difesa si preoccupano dell'inflazione record registrata negli ultimi trent'anni negli Stati Uniti. 16.11.2021, Sputnik Italia

L'inflazione record negli Stati Uniti che non si vedeva dal 1990 suscita preoccupazione tra i funzionari del Pentagono, costretto a prepararsi a stipendi più alti e costi delle armi più elevati, riferisce DefenseOne, citando ex e attuali funzionari del Dipartimento della Difesa. A novembre il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha riferito che i prezzi al consumo negli Stati Uniti in termini annui a ottobre sono aumentati bruscamente al 6,2% dal 5,4% di un mese prima, e solo a ottobre sono aumentati dello 0,9%. Pertanto, l'inflazione annua negli Stati Uniti ha raggiunto il suo valore massimo in quasi 31 anni, quando l'indicatore era del 6,3% nel novembre 1990. Come notato dal portale, le aziende militari-industriali, che stanno già affrontando una crisi nella catena di approvvigionamento, avvertono ora che l'inflazione potrebbe aumentare il costo delle armi in base ai contratti attuali e futuri. Allo stesso tempo il portale rileva che l'aumento dei prezzi delle armi dipende da molti fattori e se il Pentagono ha un contratto a prezzo fisso, è probabile che il prezzo rimanga lo stesso. Tuttavia, se si tratta di un contratto di condivisione dei costi, il Pentagono potrebbe dover pagare un prezzo più elevato. Secondo Robert Hale, che è stato revisore dei conti del Pentagono durante la presidenza di Barack Obama, l'aumento dell'inflazione farà sì che gli appaltatori paghino di più i propri dipendenti, ovvero prezzi delle armi più alti.

2021

Notiziario

it_IT

