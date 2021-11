https://it.sputniknews.com/20211116/papa-francesco-ai-rifugiati-siete-la-speranza-per-un-noi-sempre-piu-grande-13782589.html

Papa Francesco ai rifugiati: siete la speranza per un noi sempre più grande

Salutando i rifugiati del Centro Astalli di Roma, gestito dai Gesuiti nei suoi primi 40 anni di vita, papa Francesco fa un parallelo tra la loro vita e quella... 16.11.2021, Sputnik Italia

E poi, partendo dal tema del deserto, Francesco ricorda come i rifugiati debbano spesso scontrarsi “con un deserto di umanità”.“Sapete cosa significhi vivere senza libertà e diritti, assistete inermi mentre la vostra terra inaridisce, la vostra acqua si inquina e non avete altra possibilità se non quella di mettervi in cammino verso un luogo sicuro in cui realizzare sogni, aspirazioni, in cui mettere a frutto talenti e capacità. Purtroppo il mettersi in cammino non ha costituito in molti casi una vera liberazione, troppo spesso vi scontrate con un deserto di umanità, con un'indifferenza che si è fatta globale e che inaridisce le relazioni tra gli uomini”.La situazione al confine tra Bielorussia e PoloniaLa situazione al confine tra Bielorussia e Polonia è peggiorata lunedì, quando diverse migliaia di migranti si sono ammassati a ridosso delle recinzioni del valico di frontiera con l'intenzione di raggiungere la Germania.Rifugiati dal Medio Oriente, comprese donne con bambini, si sono radunati vicino al valico di frontiera vicino al villaggio di Bruzgi l'8 novembre. Le forze dell'ordine polacche non permettono di farli entrare nel loro territorio. Le autorità bielorusse affermano che nella zona ci sono oltre 2mila migranti.

