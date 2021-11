https://it.sputniknews.com/20211116/pandoro-melegatti-ritirato-lotto-dal-mercato-per-presenza-di-plastica-13779337.html

Pandoro Melegatti, ritirato lotto dal mercato per presenza di plastica

Pandoro Melegatti, ritirato lotto dal mercato per presenza di plastica

Il Ministero della Salute, con un avviso di ritiro e richiamo dal mercato di lunedì 15 novembre, ha disposto il ritiro dal mercato di un lotto del Pandoro... 16.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-16T15:47+0100

2021-11-16T15:47+0100

2021-11-16T15:47+0100

alimentare

prodotti alimentari

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/13784433_0:149:801:599_1920x0_80_0_0_2e5ebccf4a9ff0591cf9588ca25f26fd.jpg

Il prodotto sotto esame è il Pandoro Originale da 740 grammi con data di scadenza al 30 aprile 2022.Il ritiro dal commercio è stato disposto dallo stesso produttore Melegatti spa con comunicazione al ministero della Salute, per avviare le procedure normative previste in questi casi.Chi avesse già acquistato il prodotto del lotto 210917 oggetto di ritiro, è invitato a riconsegnarlo presso il punto vendita di acquisto o a contattare Melegatti spa attraverso il servizio clienti.Nessun problema viene segnalato per gli altri lotti del Pandoro Melegatti, che proprio in queste settimane iniziano a riempire e colorare i negozi di alimentari e di supermercati, pronti per le vendite natalizie.

