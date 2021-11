https://it.sputniknews.com/20211116/new-york-asta-da-record-da-sotheby-676-milioni-di-dollari-13773535.html

New York, asta da record da Sotheby: 676 milioni di dollari

New York, asta da record da Sotheby: 676 milioni di dollari

Asta da record da Sotheby, a New York, subito nominata come "Asta del divorzio". La collezione, di proprietà di Linda e Henry Macklowe, è stata infatti messa... 16.11.2021

2021-11-16T12:36+0100

2021-11-16T12:36+0100

2021-11-16T12:36+0100

Tra i vari pezzi più preziosi, No 7 di Mark Rothko, venduto per 82,5 milioni, ma anche la serigrafia Nine Marilyn's di Warhol, andata all'asta per 48,5 milioni di dollari, che era stata realizzata poco dopo la morte dell'attrice.35 opere prestigiose, tra vari dipinti e sculture di autori del calibro di Warhol e Pollock, ma anche di Edwin Parker, Jr. Cowmbly, autore che ha tra l'altro trascorso gran parte della sua vita nel nostro Paese, morendo a Roma nel 2011; altre 35 opere facente parti della collezione dei due verranno messe all'asta l'anno prossimo.Da record anche il divorzio, dato che i due si sono separati dopo ben 59 anni di matrimonio.Il valore stimato della collezione oggetto di vendita era di 400 milioni di dollari.

