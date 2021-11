https://it.sputniknews.com/20211116/ndrangheta-operazione-in-tutta-italia-con-100-arresti-e-1-tonnellata-di-cocaina-sequestrata-13773013.html

'Ndrangheta, operazione in tutta Italia: 100 arresti e 1 tonnellata di cocaina sequestrata

'Ndrangheta, operazione in tutta Italia: 100 arresti e 1 tonnellata di cocaina sequestrata

Una vasta operazione contro le ramificazioni della 'Ndrangheta a livello nazionale è stata condotta a partire dalle prime luci dell’alba su una vasta area del... 16.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-16T08:31+0100

2021-11-16T08:31+0100

2021-11-16T09:08+0100

'ndrangheta

Interessate le città di Reggio Calabria, Milano, Firenze e Livorno, dove la Polizia di Stato e le rispettive procure distrettuali antimafia, hanno eseguito 100 misure cautelari e sequestrato ben una tonnellata di cocaina proveniente dall’America del sud.La maggioranza delle persone arrestate sono di origini calabresi, provenienti dalla Piana di Gioia Tauro e che negli anni si sono distribuiti sul territorio nazionale, estendendo i loro loschi affari. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, si tratterebbe di persone associate alla cosca dei Molè, che sono appunto attivi in Lombardia e in Toscana.Agli arrestati sono contestati vari reati e tutti molto gravi, tra cui: associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, detenzione e porto illegale di armi, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio, produzione, traffico e cessione di sostanze stupefacenti, bancarotta fraudolenta, usura, corruzione e frode fiscale.

