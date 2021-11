https://it.sputniknews.com/20211116/ministro-cartabia-riforma-della-giustizia-in-italia-difficile-ma-possibile-13778859.html

Ministro Cartabia: riforma della giustizia in Italia difficile, ma possibile

Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, è consapevole “che la sfida è formidabile ma crediamo di potercela fare” dice dalla residenza dell’Ambasciata italiana a Washington DC (Stati Uniti), come riportato dall’agenzia Ansa.La riforma della giustizia in Italia è considerata “la madre di tutte le riforme”, ha detto Cartabia, aggiungendo che uno studio del Ministero degli Esteri dimostra come, per gli investitori, la preoccupazione principale “è arrivare in Italia e restare bloccati per qualsiasi ragione in procedimenti che durano troppi anni”.Questa condizione ha effetti sulla reputazione degli investitori, che di conseguenza preferiscono astenersi dall’investire nel nostro paese.Poi Cartabia ha aggiunto che “la questione tempo è importante anche per le vittime dei crimini, le cui denunce meritano interventi rapidi e in tempi ragionevoli”.I 7 anni e mezzo del processo civile e i 5 anni del processo penale sono troppi dice il ministro Cartabia, perché “rallenta l'intero Paese a detrimento della nostra vita socio-economica presente e delle generazioni future”.Ed ecco perché afferma che questo “è tempo di cambiamenti, di non avere paura di prendere decisioni impopolari o di disturbare abitudini consolidate. Per questo il governo Draghi sta intraprendendo il programma di riforme coraggiosamente, risolutamente, pragmaticamente e collettivamente”.

