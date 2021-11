https://it.sputniknews.com/20211116/medico-del-gemelli-no-vax-se-non-vi-volete-vaccinare-almeno-mettete-la-mascherina-13781843.html

Medico del Gemelli: No-vax, se non vi volete vaccinare, almeno mettete la mascherina

Un medico del Policlinico Gemelli di Roma, direttore del reparto di anestesia e rianimazione, ha detto di essere consapevole della stanchezza della gente, ma... 16.11.2021, Sputnik Italia

Il professore Massimo Antonelli, ha detto al Corriere della Sera che come sono stanchi i cittadini, “siamo stanchi anche noi medici, noi degli ospedali, che da marzo 2020 non ci siamo mai fermati e che se è vero che all’inizio di quest’estate pensavamo di poter finalmente tirare il fiato, grazie ai vaccini, ecco che siamo di nuovo sotto pressione”.E la voce dei medici stanchi si sta elevando da più ospedali, e in alcuni casi sono anche arrabbiati.Il professore Antonelli ha spiegato che “qui da noi al Gemelli, per esempio, 21 posti letto sui 30 disponibili per la terapia intensiva anti-Covid sono occupati”.I 5 milioni di non vaccinati sono un problema“I 5 milioni circa di persone che in Italia ancora non l’hanno fatto” il vaccino contro il coronavirus, sono “5 milioni di potenziali veicoli di trasmissione del contagio”, ecco perché “dovrebbero al più presto vaccinarsi e tutti gli altri che sono già vaccinati dovrebbero senza indugi fare la terza dose”.E aggiunge il professore del Gemelli: “Perché non solo stanno crescendo i ricoveri, e sapeste quanti no-vax ricoverati da noi ora stanno piangendo pentendosi”.

