L'indiscrezione di Miccichè su Berlusconi: "Al Colle con i voti di Renzi", ma Iv smentisce

Secondo il presidente dell'Ars e coordinatore azzurro in Sicilia i voti di Italia Viva per eleggere Berlusconi al Quirinale sarebbero "garantiti". Ma Renzi si smarca: "I nomi buoni sono quelli che scappano fuori alla fine".

2021-11-16T13:28+0100

Italia Viva sarebbe pronta a sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. Ad assicurarlo a Repubblica è il coordinatore regionale azzurro e presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.Il sostegno sarebbe stato assicurato, sempre secondo la ricostruzione di Miccichè, durante la cena avvenuta a metà ottobre all’enoteca Pinchiorri di Firenze. La stessa in cui fu deciso il patto tra Fi e Iv per le prossime amministrative nell’isola, che ha già portato alla nascita dell’intergruppo all’Ars.Le parole di Miccichè, scrive ancora Repubblica, confermerebbero anche quelle pronunciate lunedì scorso ad Arcore da Marcello Dell’Utri. “Stai tranquillo, ho parlato con Renzi: da quelle parti ti vota anche la segretaria”, avrebbe detto al Cav. Tra i due, Dell’Utri e Renzi, ci sarebbe stato non un incontro, ma una telefonata.Ma a smentire la ricostruzione di Repubblica e le dichiarazioni di Miccichè è una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva, ripresa dal Fatto Quotidiano. "Anche oggi i giornali pubblicano indiscrezioni su presunti sostegni di Italia Viva a questa o quella candidatura per il Quirinale. Le smentiamo in modo netto è inequivocabile. Chi evoca il nome di Renzi lo fa per una questione di propria visibilità”, si legge nel comunicato.“Ciò che Renzi pensa della corsa per il Quirinale e dell'attuale - difficile - fase politica lo dirà lui stesso nel discorso finale alla Leopolda”, annunciano dal partito, dando appuntamento a domenica prossima alle 12.

