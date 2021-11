https://it.sputniknews.com/20211116/libia-generale-haftar-si-candida-alle-presidenziali-13775615.html

Libia, generale Haftar si candida alle presidenziali

Libia, generale Haftar si candida alle presidenziali

Il comandante dell’Esercito nazionale libico, Khalifa Haftar, ha affermato che "le elezioni sono l'unica via d'uscita dalla grave crisi in cui è piombato il... 16.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-16T10:54+0100

2021-11-16T10:54+0100

2021-11-16T10:54+0100

libia

crisi in libia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/699/47/6994729_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_7796168d590ce47d0070174180c7f252.jpg

Khalifa Haftar ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali del 24 dicembre, parlando alla televisione durante un discorso in diretta di martedì 16 novembre.Questo significa che Khalifa Haftar si iscriverà nel registro elettorale di Bengasi entro quest’oggi.Dopo la scissione della Libia nel 2014, Haftar ha condotto una guerra civile contro la fazione dell’ovest. Una offensiva durata 14 mesi per conquistare Tripoli è stata respinto dal governo riconosciuto internazionalmente.Secondo Aljazeera, la sua candidatura non sarà bene accettata nelle regioni occidentali e inoltre si ritiene che i voti che otterrà nell’area della Libia sotto il suo controllo non potranno essere considerati validi. Inoltre è accusato di crimini di guerra, ma lui nega tutto.Senza un accordo preventivo, il rischio che i risultati del voto delle elezioni presidenziali possa essere rigettato è alto secondo quanto riporta Reuters.

libia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

libia, crisi in libia