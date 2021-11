https://it.sputniknews.com/20211116/lesercito-polacco-usa-granate-flashbang-e-lacrimogeni-contro-migranti-al-confine-con-bielorussia-13776566.html

Confine Polonia-Bielorussia, l'esercito polacco usa granate Flashbang e lacrimogeni contro migranti

Confine Polonia-Bielorussia, l'esercito polacco usa granate Flashbang e lacrimogeni contro migranti

La situazione alla frontiera si è nuovamente aggravata questo martedì mattina, quando i migranti hanno cercato ancora una volta di sfondare le barriere. 16.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-16T11:35+0100

2021-11-16T11:35+0100

2021-11-16T12:13+0100

polonia

bielorussia

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/13704100_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_cc0752c5ffb4c431a3886b2743e83931.jpg

Le forze di sicurezza polacche hanno usato gas lacrimogeni e granate stordenti, o flashbang, contro i migranti al confine, secondo un corrispondente di Sputnik.Inoltre, è stato utilizzato un cannone ad acqua.La situazione al confine è peggiorata martedì mattina, quando i rifugiati hanno iniziato a rompere la recinzione in territorio neutrale e a lanciare pietre contro le forze di sicurezza polacche.L'esercito polacco ha usato gas lacrimogeni contro i migranti e poi granate stordenti, cercando così di costringerli a rientrare in territorio bielorusso.Di conseguenza, i rifugiati sono stati costretti a tornare nelle profondità del campo.Va ricordato che da più di una settimana diverse migliaia di migranti - per lo più curdi - si trovano davanti al confine bielorusso-polacco. Non nascondono che intendono trasferirsi in Germania.Ieri alcuni profughi, compresi bambini e donne, hanno lasciato la tendopoli nella foresta e si sono stabiliti direttamente davanti al posto di blocco "Bruzgi". Hanno trascorso la notte a cielo aperto nelle immediate vicinanze delle barriere di confine.

polonia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonia, bielorussia, migranti