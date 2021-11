https://it.sputniknews.com/20211116/la-germania-sospende-le-certificazioni-per-il-nord-stream-2-ag-rapida-impennata-dei-prezzi-gas-13777950.html

La Germania sospende le certificazioni per il Nord Stream-2 AG, rapida impennata dei prezzi gas

I prezzi del gas in Europa sono aumentati dell'11% dopo che il regolatore tedesco ha sospeso la certificazione al gasdotto Nord Stream-2 AG. 16.11.2021, Sputnik Italia

Martedì, l'organismo che regola il settore energetico tedesco, Bundesnetzagentur, ha sospeso la certificazione del Nord Stream-2 AG come operatore indipendente del gasdotto Nord Stream-2.Il regolatore ha aggiunto che il processo di certificazione riprenderà quando la società madre trasferirà capitale e personale a una controllata tedesca.Suddetta controllata "diventerà proprietaria e gestore della sezione tedesca del gasdotto. La controllata deve quindi soddisfare i requisiti per un operatore indipendente ai sensi della legge tedesca sull'industria energetica", ha affermato l'agenzia in un comunicato.La Bundesnetzagentur ha anche affermato che il ministero dell'Energia tedesco e la Commissione europea "erano stati informati in anticipo" della sospensione.Nel frattempo, i prezzi dei futures sul gas in Europa sono aumentati dell'11% martedì, dopo che il regolatore energetico tedesco ha sospeso il processo di certificazione del Nord Stream-2 AG.La negoziazione dei futures sul gas di dicembre sull'indice olandese TTF, il principale hub europeo di scambio di energia, ha raggiunto 1.042,6 dollari per 1.000 metri cubi di gas alle 09:45.Nord Stream-2 AG ha dichiarato a Sputnik che sta creando una filiale in Germania per garantire la conformità alle norme e ai regolamenti applicabili.Il Nord Stream-2 si estende dalla costa russa attraverso il Mar Baltico fino alla Germania ed è costituito da due linee con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno. La sua costruzione è stata completata all'inizio di settembre.In precedenza, il ministero dell'Economia tedesco aveva affermato di aver completato l'analisi della sicurezza degli approvvigionamenti nell'ambito della procedura di certificazione Nord Stream-2 e di averla presentata all'Agenzia federale per le reti elettriche. L'analisi sosteneva che l'emissione del certificato non avrebbe messo a rischio la sicurezza delle forniture di gas alla Germania e all'Unione Europea.Rimane irrisolto il contenzioso sulla Direttiva Gas UE aggiornata, entrata in vigore il 23 maggio 2019. I suoi regolamenti stabiliscono che il tubo posato dopo la data specificata debba essere parzialmente riempito da un fornitore alternativo, oppure la sua sezione nell'UE debba essere di proprietà di una società terza.La situazione preoccupa la Russia in primis, e i cittadini europei poi, che vedono con sgomento l'ennesimo balzo in avanti dei prezzi di gas, e conseguentemente, di luce.

