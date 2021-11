https://it.sputniknews.com/20211116/il-brasile-applichera-una-dose-di-richiamo-contro-il-covid-19-allintera-popolazione-adulta-13785063.html

In Brasile verso richiamo all'intera popolazione adulta

In Brasile verso richiamo all'intera popolazione adulta

Il Brasile applicherà una dose di richiamo contro il COVID-19 a tutti i maggiori di 18 anni, lo ha riferito il ministro della Salute Marcelo Queiroga durante... 16.11.2021, Sputnik Italia

Finora ricevevano la terza dose solo gli over 60, gli immunodepressi e il personale che lavorava negli ospedali e nei centri sanitari.Secondo il ministro, a novembre sono già oltre 12,4 milioni i brasiliani idonei a ricevere la dose di richiamo.Il ministero della Salute ha anche annunciato una campagna informativa dal 20 al 26 novembre per incoraggiare i brasiliani che non l'hanno fatto a completare il programma di vaccinazione, poiché sono 21 milioni le persone che non hanno ricevuto la seconda dose.Secondo i dati più recenti del ministero, al 15 novembre il 58,8% di tutti i brasiliani (non solo gli adulti) è completamente immunizzato contro il COVID-19, il che equivale a più di 125,5 milioni di persone.La dose di richiamo finora è stata applicata a 12 milioni di persone, il 5,6% della popolazione.

