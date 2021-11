https://it.sputniknews.com/20211116/green-pass-anche-crisanti-vuole-ridurne-la-durata-a-6-mesi-13783697.html

Green pass: anche Crisanti vuole ridurne la durata a 6 mesi

Green pass: anche Crisanti vuole ridurne la durata a 6 mesi

Ancora una volta è il green pass a tenere banco nelle discussioni del breve periodo. Il microbiologo si è detto favorevole a spostare le lancette al...

Sul tema era già intervenuto alla nota trasmissione Rai Radio Anch'io il sottosegretario Costa, riferendo che evidenze scientifiche dimostrano come l'immunità si abbassi con il tempo, per cui è in discussione al ministero la proposta di accorciare effettivamente la durata dei certificati verdi.Perché non ridurre allora la durata del green pass?Deve esserselo chiesto anche il Professore, che difatti dichiara, secondo quanto riportato da Adnkronos:Crisanti, professore ordinario di microbiologia dell'Università di Padova, è intervenuto alla trasmissione su Skytg24 Buongiorno.L'esperto ha poi riferito di aver sempre dubitato in effetti che il green pass fosse una misura di sanità pubblica, per il fatto che non è mai stato effettivamente verificato l'impatto, parafrasando le sue parole.Tenendo conto che già da mesi si sa che la vaccinazione dura sì e no sei mesi, "nel senso che dopo sei mesi la protezione contro l'infezione diminuisce dal 90% al 65%", Crisanti dice che "vi sarebbe quindi un disallineamento temporale tra la durata del Green Pass e la durata della vaccinazione", aggiungendo che "la copertura contro le complicazioni gravi della malattia diminuisce dal 90% al 65%. Quindi sebbene scarsamente protette contro l'infezione, le persone sono ancora abbastanza protette contro le complicazioni gravi. Non è vero che dopo sei mesi il vaccino non funziona più, ma una persona può infettarsi e trasmettere la malattia e questo è in contraddizione con la durata del Green Pass", come riporta Adnkronos.Si auspica quindi secondo l'esperto, l'anticipo a 5 mesi delle dosi di richiamo, ma è scettico sulla logica e l'effettiva attuabilità del piano da parte del sistema sanitario.Sul nodo se servirà o meno una quarta dose, Crisanti dice che si augura di no, ma che si è ancora nella cosiddetta "curva di apprendimento" per quanto concerne la malattia e la potenzialità dei vaccini, e aggiunge che sono già in studio vaccini di seconda e terza generazione, quindi "si miglioreranno in termini di efficacia".Sul Natale infine, cauto ottimismo:Lo scienziato finisce il lungo intervento con un monito:

