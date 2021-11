https://it.sputniknews.com/20211116/germania-come-laustria-imporra-il-lockdown-ai-non-vaccinati-13773641.html

Germania come l’Austria, puo imporre il “lockdown” ai non vaccinati

In Germania viene definito un “de facto lockdown dei non vaccinati” la misura che tenta di salvare l’inverno e il Natale, in un Paese dove la pandemia è... 16.11.2021, Sputnik Italia

Per rendere l’idea, in Germania si viaggia con un'incidenza superiore ai 300 infetti ogni 100mila abitanti, contro i poco più di 50 in Italia.I partiti usciti dalle recenti elezioni, e che non hanno ancora partorito un governo, sono alle prese con una situazione epidemiologica allarmante e così decidono per l’elaborazione di misure ancor più restrittive di quelle decise la settimana scorsa.Si ricorrerà alla limitazione dei contatti personali, al divieto per i non vaccinati di salire a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, o comunque se sprovvisti di tampone anti-Covid-19 negativo.Il governo tedesco inoltre ipotizza di introdurre forti limitazioni, all’italiana, all’accesso ai non vaccinati a varie attività sociali.Tuttavia, in Germania pende la scadenza dello stato di emergenza nazionale, il quale è previsto decadere dalla mezzanotte del 25 novembre. Pare che i partiti usciti vincitori dalle urne non vi vogliano rinunciare, anche perché risulterebbe molto difficile approvare d’urgenza determinate leggi restrittive delle libertà personali senza lo stato di emergenza in vigore.

