https://it.sputniknews.com/20211116/farmindustria-litalia-attrae-investitori-ma-in-contesto-molto-competitivo-13780797.html

Farmindustria, l’Italia attrae investitori ma in contesto molto competitivo

Farmindustria, l’Italia attrae investitori ma in contesto molto competitivo

“La ricerca deve portare alla cura, ovunque questa sia fatta. Ma se possiamo avere le strutture nel nostro Paese, questo è cruciale per essere pronti ad... 16.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-16T21:42+0100

2021-11-16T21:42+0100

2021-11-16T21:42+0100

farmaci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/569/82/5698278_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_edcde682310f71d5ed874495040d1f7b.jpg

A dirlo è stata Lucia Aleotti, vicepresidente di Farmindustria, partecipando ad un incontro presso lo stabilimento Gsk di Parma, riporta l’Adnkronos.A Farmindustria non sta bene, però, la norma contenuta nel decreto legge concorrenza dal Governo, che prevede il passaggio dei farmaci generici tra quei medicinali che possono essere rimborsati dal Ssn.I farmaci generici, infatti, costano meno di quelli coperti da brevetto per i quali le società farmaceutiche possono richiedere prezzi più alti perché unici possessori della licenza di utilizzo di un determinato principio attivo.Per questo lei ritiene che “il fatto che uno Stato voglia acquistare dei farmaci generici, assolutamente leciti e corretti dal giorno dopo la scadenza del brevetto, prima della scadenza del brevetto è un messaggio negativo molto forte a chi vuole investire in ricerca”.In definitiva, il rischio è che gli investimenti in farmaceutica vadano da altra parte e non in Italia, costringendo poi il paese a dover comprare i medicinali all’estero con un aggravio ulteriore sui prezzi per i cittadini.L’Italia, invece, dovrebbe continuare a fare passi in avanti nell’attrarre investimenti nel settore farmaceutico, come ha fatto durante i mesi più brutti della Covid-19, spiega la vicepresidente di Farmaindustria.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

farmaci