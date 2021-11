https://it.sputniknews.com/20211116/esplosione-liverpool-il-sospettato-e-enzo-almeni-ex-richiedente-asilo-giordano-13774293.html

Esplosione Liverpool: il sospettato è "Enzo Almeni", ex richiedente asilo giordano

La polizia antiterrorismo del Regno Unito ha indicato Emad al-Swealmeen, un richiedente asilo mediorientale con possibili problemi di salute mentale, come il sospetto terrorista che si è fatto esplodere domenica fuori dall'ospedale femminile di Liverpool, secondo quanto riportato da Sky News.L'ispettore capo Andrew Meeks, della polizia antiterrorismo nord-occidentale, ha affermato:Secondo il reparto dell'Antiterrorismo della polizia del Nord Ovest, il Counter Terrorism Policing North West, Al Swealmeen, che risiedeva in una casa in Sutcliffe Street, aveva recentemente affittato una proprietà in Rutland Avenue vicino a Sefton Park. Sono in corso le ricerche ad entrambi gli indirizzi.La polizia ha lanciato un appello al pubblico per qualsiasi informazione sull'incidente, dichiarato un attacco terroristico, dopo aver rivelato il nome del sospettato. Fonti ufficiali avevano precedentemente confermato all'agenzia di stampa della PA che il sospetto non era precedentemente noto ai servizi di sicurezza.Il richiedente asilo rifiutatoSi ritiene che Al-Swealmeen si sia convertito al cristianesimo dopo essersi trasferito nel Regno Unito dal Medio Oriente, secondo il Daily Mail. Secondo quanto riferito, all'uomo era stato brevemente offerto rifugio dai volontari cristiani Malcolm ed Elizabeth Hitchcott a Liverpool.Si ritiene che il profilo Facebook dell'ufficiale dell'esercito britannico in pensione mostri una foto del sospettato in posa accanto alla coppia diversi anni prima. Un'altra immagine mostrerebbe Al-Swealmeen durante un servizio nella cattedrale anglicana di Liverpool.Hitchcott è stato citato dalla pubblicazione per aver affermato che Al-Swealmeen aveva cambiato il suo nome sulla sua domanda di asilo in Enzo Almeni, in onore della leggenda delle corse automobilistiche italiane Enzo Ferrari, per sembrare più occidentale. La richiesta originale di asilo non era andata a buon fine nel 2014 poiché i funzionari credevano che l'uomo fosse giordano e non siriano, come affermato, secondo i rapporti. Secondo Hitchcott, "Almeni" era stato arrestato per possesso di un "grosso coltello" dopo il rigetto della sua richiesta di asilo, che lo ha portato a essere segnalato ai sensi del Mental Health Act e ricoverato in ospedale per un certo numero di mesi.La coppia scioccata ha descritto il sospettato dell'esplosione come "un tipo molto tranquillo" e ha affermato di non aver mai avuto "alcun suggerimento che vi fosse qualcosa di sbagliato".Circa il fatto che al sospettato non fosse stato concesso il permesso di rimanere permanentemente nel Regno Unito, una fonte citata da The Sun riporta in proposito:L'esplosione a LiverpoolGli agenti dell'antiterrorismo britannici ritengono che il sospettato abbia portato con sé una bomba fatta in casa su un taxi e abbia chiesto di essere portato in ospedale poco prima delle 11 di domenica. La sua motivazione non è ancora chiara. La cattedrale anglicana di Liverpool, che è stata sede di un servizio per il "Giorno della Memoria", l'importante Remembrance Day, a cui hanno partecipato personale militare, veterani e dignitari civici, è a meno di un miglio dall'ospedale. Alcuni rapporti iniziali suggerivano che avrebbe potuto essere l'obiettivo originale, ma erano intervenute chiusure al traffico e alle strade.L'uomo è stato prelevato nella zona di Rutland Avenue dalla città dal tassista David Perry. Quando l'auto ha raggiunto il punto di consegna dei passeggeri dell'ospedale, è esplosa. Il filmato della CCTV mostra l'autista del taxi, Perry, che barcolla fuori e viene aiutato da un uomo che è corso in suo aiuto.Perry è stato curato in ospedale per le ferite riportate ed è poi stato dimesso. Russ Jackson, capo del Counter Terrorism Policing North West, aveva parlato con Perry "scosso e ferito", ma non ha ancora ricevuto il suo resoconto completo di quanto accaduto.Jackson ha aggiunto di non poter confermare i rapporti secondo cui Perry avrebbe chiuso a chiave le porte del taxi prima dell'esplosione, un fatto che aveva portato molti a lodare il locale di Liverpool come un "eroe". Quattro uomini sono stati arrestati in relazione all'esplosione, ma da allora sono stati rilasciati dalla custodia dopo gli interrogatori, ha affermato la polizia.Sulla scia dell'incidente, il livello di minaccia terroristica del Regno Unito è stato aumentato da "sostanziale" a "grave", il che significa che un attacco è giudicato "altamente probabile".Il primo ministro britannico Boris Johnson, parlando in una conferenza stampa a Downing Street, ha affermato che l'esplosione a Liverpool è stata un "severo monito" a rimanere vigili:* Cobra: Il Cabinet Office Briefing Rooms (COBR) è la sala riunioni del Cabinet Office di Londra. Questa sala è utilizzata per comitati che coordinano le azioni degli organi di governo in risposta a crisi nazionali o regionali, o durante eventi all'estero con importanti implicazioni per il Regno Unito. Viene comunemente chiamato COBRA.

