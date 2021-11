https://it.sputniknews.com/20211116/contagi-covid-19-in-italia-crescono-lo-dice-il-ministro-speranza-13779631.html

Contagi Covid-19 in Italia crescono, lo dice il ministro Speranza

Contagi Covid-19 in Italia crescono, lo dice il ministro Speranza

Restiamo con i piedi per terra, dice il ministro della Salute Roberto Speranza, non abbassiamo la guardia perché non è finita e i numeri che “crescono in... 16.11.2021, Sputnik Italia

Sì, è vero, “abbiamo i numeri migliori della stragrande maggioranza dei Paesi europei, ma dobbiamo stare con piedi per terra ed essere consapevoli che dobbiamo insistere ancora e il più possibile sugli strumenti che abbiamo per tenere la curva sotto controllo”.Dobbiamo insistere sul vaccino contro il coronavirus, dice Speranza partecipando all’incontro organizzato dalla Fondazione Italia in salute, come riportato dall’Adnkronos.“Dobbiamo accelerare e far salire ogni giorno anche il dato delle prime dosi. Ieri ci sono state 18mila prime dosi”, rispetto alle centinaia di migliaia dei primi mesi della campagna vaccinale.Però Speranza a questi che arrivano solo ora alla prima dose, dice che “arrivano tardi, ma danno un contributo” a migliorare la situazione sul lungo periodo.Naturalmente la prima dose da sola non basterà, servirà che si coprano anche con la seconda dose. E poi gli toccherà anche la terza dose nel 2022.Salute e decisioni sovranazionaliIl ministro Speranza crede che la pandemia abbia insegnato a tutti che la salute non è solo una questione dei singoli Stati, ma che vadano considerate politiche “sovranazionali”.Tuttavia, il ministro Speranza ritiene che vada rafforzato l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco.E poi invita al multilateralismo, che coinvolga a livello globale l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

