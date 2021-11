https://it.sputniknews.com/20211116/catturano-il-momento-esatto-dellabbattimento-di-un-elicottero-mi-35-da-parte-di-un-missile-13784737.html

Catturano il momento esatto dell'abbattimento di un elicottero Mi-35 da parte di un missile

Il momento esatto in cui un elicottero militare viene intercettato da un missile terra aria e viene disintegrato senza lasciare scampo agli occupanti. 16.11.2021, Sputnik Italia

etiopia

I guerriglieri del Fronte di liberazione del popolo del Tigray, in Etiopia, sono riusciti ad abbattere un elicottero da combattimento Mi-35 dell'aeronautica militare del Paese africano.La data esatta dell'evento è sconosciuta, ma si dice che l'attacco sia avvenuto la scorsa settimana. Nelle immagini puoi vedere come l'elicottero vola a bassa quota vicino ad alcune colline. Accanto a lui, c'è un altro elicottero che gira nella stessa zona pochi istanti prima dell’abbattimento.Non si vede il momento preciso del lancio del missile, ma molto probabilmente si tratta di un sistema missilistico portatile, come uno Strela o un Igla. Quindi in un lampo l'elicottero crolla al suolo avvolto dalle fiamme.Considerando la rapidità con cui si sono svolti gli eventi, i piloti non avevano praticamente alcuna possibilità di essere salvati. In considerazione dei combattimenti in corso nella regione, non è chiaro perché i piloti non abbiano adottato misure difensive come i razzi, i quali avrebbero potuto deviare il missile.Finora nel conflitto questo è già il secondo Mi-35 perso dall'aeronautica etiope. Il precedente abbattimento è avvenuto nell'aprile di quest'anno e in quel caso tutti e tre i membri dell'equipaggio sono morti. Secondo alcuni analisti, attualmente l'aviazione statale può impiegare un totale di 16 elicotteri Mi-24 e Mi-35.Oltre agli elicotteri, l'esercito etiope ha perso anche un caccia MiG-23 di fabbricazione sovietica e un aereo da trasporto americano C-130 Hercules.

etiopia

etiopia