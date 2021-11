https://it.sputniknews.com/20211116/bassetti-a-favore-di-una-nuova-stretta-sul-green-pass-13780767.html

Bassetti a favore di una nuova stretta sul green pass

Secondo l'infettivologo ligure, al San Martino di Genova l'80% dei ricoverati per Covid sono non vaccinati. 16.11.2021, Sputnik Italia

Parlando dell'ospedale San Martino del capoluogo ligure in cui lavora, l'infettivologo Matteo Bassetti ha riferito che l'80% dei ricoverati non è vaccinato contro il Covid, descrivendo questa situazione come inaccettabile. Per porvi rimedio, Bassetti si è schierato a favore di una nuova stretta sul green pass, per convincere i non vaccinati a rivedere la propria decisione.Ancora una volta ha motivato la sua posizione pro-vax anche per i bambini.Infine ha commentato con rammarico le manifestazioni dei no-green pass e no-vax che avvengono ogni fine settimana nelle principali città italiane.In precedenza, Bassetti aveva osservato che la quarta ondata di Covid si registra nei Paesi con i tassi di vaccinazione più bassi.

