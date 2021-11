https://it.sputniknews.com/20211116/armenia-ministero-difesa-denuncia-12-soldati-catturati-al-confine-con-lazerbaigian-13784897.html

Armenia, ministero Difesa denuncia: 12 soldati catturati al confine con l'Azerbaigian

Il ministero della Difesa armeno ha annunciato oggi la cattura di 12 soldati dell'esercito nazionale durante scontri a fuoco al confine con l'Azerbaigian. 16.11.2021, Sputnik Italia

Si nota che l'intensità degli scontri non accenna a diminuire. In precedenza oggi il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian aveva fatto sapere con un comunicato che l'Armenia aggrava volutamente la situazione e non è interessata al processo di delimitazione del confine azero-armeno. "Così, la visita illegale dell'ex ministro della Difesa dell'Armenia nel territorio dell'Azerbaigian, temporaneamente controllato dalle forze di pace russe, e lo svolgimento di riunioni militari, la concentrazione di circa 60 militari delle forze armate dell'Armenia sulla strada per le posizioni dell'esercito azero a Lachin, così come l'intenso bombardamento delle posizioni dell'esercito azero, mostrano che la parte armena aggrava intenzionalmente la situazione", si legge nella dichiarazione. Sempre oggi il ministero degli Esteri armeno ha dichiarato che le forze armate azere hanno lanciato un attacco nella direzione orientale del confine armeno e hanno invaso il territorio nazionale, provocando vittime. Secondo il ministero della Difesa armeno, "a seguito delle battaglie iniziate dopo l'attacco delle forze armate azere alle posizioni armene, ci sono morti e feriti da parte armena, i cui dati vengono specificati". È anche noto che la parte armena ha perso due posizioni di combattimento. A sua volta, il ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha riferito martedì che la situazione al confine con l'Armenia rimane tesa, le operazioni militari continuano. Come riportato a Baku, in risposta alle provocazioni della parte armena, sono state distrutte armi anticarro e mortai delle forze armate armene. Alla fine di settembre 2020, sono riprese le ostilità in Nagorno-Karabakh, un conflitto di lungo termine congelato per anni. Le parti hanno tentato più volte di concludere una tregua, ma l'accordo trilaterale raggiunto la notte del 10 novembre si è rivelato vincente. Con la mediazione di Mosca, l'Azerbaigian e l'Armenia hanno deciso di cessare completamente il fuoco e scambiare prigionieri e i corpi dei caduti. Yerevan ha anche ceduto a Baku i distretti di Kelbajar, Lachin e Aghdam. Inoltre le forze di pace russe sono impegnate nella regione per garantire il rispetto degli accordi.

