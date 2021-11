https://it.sputniknews.com/20211115/vienna-avvia-la-vaccinazione-di-massa-contro-il-covid-per-i-bambini-dai-5-agli-11-anni-13763680.html

Vienna avvia la vaccinazione di massa contro il Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni

Vienna avvia la vaccinazione di massa contro il Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni

L'annuncio dato dal sindaco della città asburgica segna un ulteriore passo nella lotta alla pandemia, anche se sta ricevendo per ora una cauta risposta da... 15.11.2021, Sputnik Italia

Vienna inizia la vaccinazione di massa dei bambini dai 5 agli 11 anni contro il coronavirus, ha affermato il sindaco della città Michael Ludwig. La vaccinazione in questa fascia di età non contraddice le leggi sanitarie austriache, ha affermato. In totale, a Vienna sono stati vaccinati circa 1.000 bambini di età inferiore agli 11 anni. Durante le fasi iniziali del programma di vaccinazione, verranno vaccinati 200 bambini al giorno.La vaccinazione viene eseguita solo con Pfizer/Biontech, ai bambini viene iniettato un terzo della dose degli adulti.Da un recente sondaggio, gli italiani sono divisi sul tema della vaccinazione per la fascia di età under 12. Il sondaggio Ipsos eseguito per la nota trasmissione diMartedì, infatti, in onda su La7, aveva visto un 44% degli italiani contrario alla vaccinazione nei confronti dei più piccoli, ritenuta troppo rischiosa, ed un 42% favorevole, con un 14% che si astiene in quanto si ritiene "non preparato" ad esprimersi in materia.

