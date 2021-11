https://it.sputniknews.com/20211115/troupe-di-rt-france-arrestata-al-confine-tra-polonia-e-bielorussia-13763099.html

Troupe di RT France arrestata al confine tra Polonia e Bielorussia

Troupe di RT France arrestata al confine tra Polonia e Bielorussia

Decine di migliaia di migranti, provenienti essenzialmente dai Paesi di Medio Oriente e Nord Africa devastati dalla guerra e dalla violenza, sono arrivati in... 15.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-15T13:22+0100

2021-11-15T13:22+0100

2021-11-15T13:22+0100

rt

polonia

giornalisti

bielorussia

giornalismo

immigrazione

migranti

crisi dei migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/13763462_0:168:2782:1733_1920x0_80_0_0_4f9989b64cd51972f7c5aecaec8eabe2.jpg

La polizia polacca ha arrestato una troupe di RT France lungo il confine con la Bielorussia, presumibilmente per essere presente illegalmente in una zona ad accesso limitato. In precedenza la direttrice di RT France Ksenia Fedorova aveva scritto su Telegram che il corrispondente David Khalifa e il cameraman Jordi Demory sono riusciti a mettersi in contatto telefonicamente dal villaggio di Usnarz Gorny, a poche centinaia di metri dal confine, prima di essere arrestati, dicendo che la polizia polacca si stava comportando in modo "estremamente ostile" nei loro confronti. Prima del fermo, Khalifa ha detto che le autorità avevano chiesto ripetutamente a lui e al suo cameraman di lasciare l'area e di non filmare o scattare foto.In precedenza la polizia e il ministero degli Interni della Polonia avevano fatto sapere tramite i social che i migranti al confine con la Bielorussia erano pronti a sfondare le recinzioni erette dalle forze di sicurezza nazionali a difesa delle frontiere.Crisi migratoria al confine Ue-BielorussiaDiverse migliaia di migranti si sono concentrati al confine tra Bielorussia e Polonia nelle ultime settimane, sperando di raggiungere i Paesi della Ue. Polonia, Lettonia e Lituania hanno accusato la Bielorussia di facilitare il flusso migratorio verso la Ue, chiedendo a Bruxelles sanzioni e maggiori misure preventive contro Minsk. La Bielorussia respinge le accuse e sostiene di non essere in grado di contrastare l'afflusso di migranti sotto il peso delle sanzioni occidentali.Da parte sua il presidente russo Vladimir Putin ha respinto qualsiasi tentativo di incolpare in qualche modo Mosca per la crisi, sostenendo di aver scoperto la situazione al confine polacco-bielorusso solo attraverso i media.Ieri il capo della diplomazia della Ue Josep Borrell ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei per discutere della questione. La parte bielorussa ha ribadito la sua disponibilità a un dialogo reciprocamente rispettoso con la Ue e ha sottolineato che le sanzioni sono controproducenti.

https://it.sputniknews.com/20211114/putin-russia-disponibile-a-risolvere-crisi-migratoria-al-confine-tra-polonia-e-bielorussia-13746639.html

polonia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rt, polonia, giornalisti, bielorussia, giornalismo, immigrazione, migranti, crisi dei migranti