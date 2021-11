https://it.sputniknews.com/20211115/siria-indagine-rivela-informazioni-occultate-su-vittime-civili-causate-da-attacchi-aerei-americani--13756408.html

Siria, indagine rivela informazioni occultate su vittime civili causate da attacchi aerei americani

Siria, indagine rivela informazioni occultate su vittime civili causate da attacchi aerei americani

Sabato il New York Times ha pubblicato un’inchiesta su di una serie di attacchi aerei statunitensi che avrebbero ucciso almeno 80 persone, tra cui fino a 64... 15.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-15T07:57+0100

2021-11-15T07:57+0100

2021-11-15T07:57+0100

mondo

siria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/818/57/8185732_0:310:5472:3388_1920x0_80_0_0_b5b40f378c0e7a5fa3c87e6b773ca506.jpg

Il Comando Centrale degli Stati Uniti, che supervisiona le operazioni aeree statunitensi in Siria, ha risposto al rapporto e, per la prima volta, ha confermato che l'incidente ha avuto luogo.Man mano che il pubblico apprende di più sugli attacchi aerei statunitensi non segnalati in precedenza nella Siria orientale, vengono sollevate sempre più domande sul conteggio effettivo delle vittime e sulle possibili violazioni procedurali da parte della leadership militare statunitense.Il dottor Michele Groppi, docente del Dipartimento di studi sulla difesa al King's College di Londra e presidente dell'ITSS Verona (International Team for the Study of Security), ha detto a Sputnik che è probabile che la fuga di notizie possa essere stata determinata da una combinazione di "prove schiaccianti" e "dissenso interno" da parte delle autorità che desiderano mantenere le forze armate responsabili.Il rapporto arriva anche in mezzo a un maggiore controllo militare statunitense da parte dei principali media, ha osservato Sami Hamdi, capo dell'Interesse internazionale, un gruppo di analisi del rischio politico.La copertura dei media americani sull'attacco dei droni USA del 29 agosto che ha ucciso Zemari Ahmadi e 9 membri della sua famiglia a Kabul, in Afghanistan, dimostra una migliorata attenzione, ha detto l'analista politico."E nonostante i tentativi delle forze armate statunitensi di giustificare le loro azioni, l'esame dei media ha portato la questione a essere sottoposta al Senato e ha portato essenzialmente il Pentagono a dover uscire allo scoperto e ammettere di aver commesso l'errore di aver ucciso quella famiglia per errore", ha detto Hamdi a proposito di quell’emblematico episodio di Kabul.Come l'attacco dei droni di agosto, l'incapacità degli Stati Uniti di ammettere immediatamente la responsabilità nell’episodio del 18 marzo 2019 in Siria, avrà probabilmente un impatto sulla percezione delle forze armate da parte del pubblico americano.Gene Tate, un valutatore incaricato del caso per l'ufficio dell'ispettore generale, ha dichiarato al NYT di ritenere di essere stato costretto a lasciare il lavoro dopo aver sollevato preoccupazioni sulla gestione degli attacchi del 2019 da parte della leadership del Pentagono. Ha notato che i superiori "sembravano decisamente determinati ad insabbiare il caso".Sia Groppi che Hamdi hanno suggerito che molto probabilmente gli Stati Uniti hanno scelto di seppellire la questione per il naturale imbarazzo che avrebbe suscitato.Hamdi ha sottolineato che la situazione è particolarmente umiliante per l'esercito americano in Siria perché "gli Stati Uniti hanno cercato di presentare la Russia e l'Iran come le potenze del male, mentre hanno cercato di proporre sé stessi come il cavaliere dall'armatura scintillante, salvatore dei principi democratici".Il CENTCOM, Comando Centrale USA, ha affermato di essere stato in grado di identificare solo quattro civili e 16 combattenti Daesh tra gli 80 uccisi negli attacchi, non potendo escludere la possibilità che anche i restanti 60 individui – in realtà tutte donne e bambini - fossero militanti."La ragione di questa incertezza è che nel video (dell’attacco) sono state osservate più donne armate e almeno un bambino armato e non è stato possibile determinare in modo definitivo l'esatta miscela di personale armate e disarmate", secondo il CENTCOM, citato in una dichiarazione alla BBC. "Probabilmente, la maggioranza delle persone uccise erano anche combattenti al momento dell'attacco, tuttavia, è anche molto probabile che ci siano stati altri civili uccisi".Mentre alcuni sostengono che le vittime civili vengano ridotte dalla tecnologia, tali casi sollevano interrogativi sui tentativi effettivi delle forze statunitensi di minimizzare i danni collaterali."Non penso che sia necessariamente una priorità limitare le vittime civili, che si tratti degli Stati Uniti o di qualsiasi esercito che opera nella regione", ha detto Hamdi a Sputnik. "Penso piuttosto che l'esercito degli Stati Uniti abbia preso alcune misure principalmente per garantire che non vi fossero disastri di immagine che potessero influire sulla capacità della Casa Bianca di mantenere le proprie forze armate all'estero".Groppi sostiene che anche avendo le basi legali per colpire un bersaglio, probabilmente finiresti comunque per colpire dei civili. Spetta agli eserciti trovare un equilibrio tra l'uso degli attacchi aerei ‘chirurgici’ e il mettere gli stivali a terra.Per quanto riguarda la continua presenza illegale degli Stati Uniti in Siria, Hamdi ha osservato che, negli ultimi anni, si sia iniziato a prendere atto del fatto che Iran e Russia abbiano "salvato" il presidente siriano Bashar al-Assad.Groppi ha invece espresso dubbi sul fatto che gli Stati Uniti possano porre fine alla loro presenza in Siria in tempi brevi, sostenendo che gli americani abbiano obblighi di stabilità regionale da onorare.

https://it.sputniknews.com/20211103/siria-denuncia-attacchi-missilistici-israeliani-contro-la-periferia-di-damasco-13587627.html

https://it.sputniknews.com/20211102/tutti-contro-tutti-nuovo-focolaio-in-siria-13582998.html

siria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, siria