Sindaco di Trieste se potesse vieterebbe manifestazioni di piazza no-vax: servono leggi speciali

Il sindaco di centrodestra di Trieste, Roberto Dipiazza, rieletto alle ultime amministrative di ottobre, esprime tutto il suo disagio per la situazione che ha... 15.11.2021, Sputnik Italia

Il sindaco è preoccupato della situazione epidemiologica che si è venuta a creare nella città di frontiera che sconta anche la vicinanza con il confine sloveno, Paese quest’ultimo dove la copertura vaccinale contro il coronavirus è scarsa.“Se esistesse il diritto a non manifestare lo avrei già applicato”, ha affermato il sindaco di centrodestra appoggiato alle amministrative anche da Fratelli d’Italia e da Lega per Salvini premier.Dipiazza chiede responsabilizzazione degli individui, perché le scelte individuali non possono cagionare danno al bene comune.Rattristato per quanto sta accadendo nella sua città, Trieste, Dipiazza si lascia a un commento amaro:Servono leggi speciali come ai tempi delle Brigate RossePer Dipiazza la strada da imboccare è quella delle leggi speciali, “come al tempo delle Brigate Rosse”.Per periodi drammatici spiega il sindaco di Trieste, le leggi ordinarie non bastano. Un punto di vista che il sindaco aveva già pubblicamente fatto presente una settimana fa.“Prima c'era il terrorismo, adesso c'è la pandemia, ma il periodo è comunque drammatico e va affrontato facendo tutto il possibile per non far risalire la curva pandemica. Fondamentali le parole di Mattarella, che all'Assembla Anci ha detto che 'i sindaci si sono trovati ancora una volta in prima fila in difesa della salute dei loro concittadini”.Ed infine un messaggio chiaro da parte del sindaco su chi sono i triestini:“Noi siamo una comunità che crede nel vaccino come strumento di libertà”.

