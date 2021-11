https://it.sputniknews.com/20211115/serbia-avvia-la-registrazione-del-siero-anti-covid-russo-sputnik-light-13763930.html

Serbia avvia la registrazione del siero anti-Covid russo "Sputnik Light"

Serbia avvia la registrazione del siero anti-Covid russo "Sputnik Light"

Il ministro dell'Innovazione serbo Popovic ha riferito che il Paese ha avviato la registrazione del vaccino monocomponente russo contro il coronavirus "Sputnik... 15.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-15T16:38+0100

2021-11-15T16:38+0100

2021-11-15T16:38+0100

russia

serbia

medicina

salute

vaccino

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/12283613_0:68:776:505_1920x0_80_0_0_fb34fa7344d20fb77c920ea92ab8a8e2.jpg

La Serbia ha avviato la procedura di registrazione per il vaccino anti-Covid "Sputnik Light" e potrebbe diventare il primo paese in Europa ad utilizzare questo farmaco russo, ha affermato il ministro dell'Innovazione Nenad Popovic. Popovic è anche co-presidente del comitato intergovernativo per la cooperazione scientifica, tecnica ed economica tra Serbia e Russia. A margine di una fiera a Dubai, ha incontrato il ministro dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa Denis Manturov.In precedenza si era saputo che San Marino è in trattative con la Russia per le forniture del vaccino Sputnik Light, da utilizzare come terza dose di richiamo.Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute serbo, oltre il 54% di una popolazione di 7 milioni di persone è stato vaccinato con i sieri di Pfizer, Sinopharm, Sputnik o AstraZeneca dall'inizio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus, partita il 24 dicembre 2020. Il primo lotto di Moderna è arrivato nel Paese balcanico a novembre. I cittadini e gli stranieri con permesso di soggiorno possono scegliere il vaccino. La terza dose (booster) è stata avviata per i fragili e le categorie a rischio. L'inizio della prima fase di produzione (confezionamento) del vaccino Sputnik V a Belgrado è stato dato dai presidenti della Serbia Aleksandar Vucic e dal presidente russo Vladimir Putin durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo all'inizio di giugno. Attualmente sono state prodotte 1,5 milioni di dosi del primo e del secondo componente. Le autorità serbe prevedono l'avvio dell'intero ciclo produttivo entro la fine dell'anno.

https://it.sputniknews.com/20211013/sputnik-light-il-vaccino-monodose-russo-ha-mostrato-unefficacia-del-70-contro-la-variante-delta-13290621.html

russia

serbia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, serbia, medicina, salute, vaccino, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus