Rivelato un modo semplice per difendere il corpo dall'invecchiamento precoce

Rivelato un modo semplice per difendere il corpo dall'invecchiamento precoce

Scopri perché la vitamina E è essenziale per la nostra salute e come compensare la sua carenza nell'organismo. 15.11.2021

La nutrizionista russa Olga Chuntonova ha spiegato che la vitamina E protegge il corpo dall'invecchiamento precoce e aiuta le donne a partorire bambini più sani. "La carenza di vitamina E porta a una funzione riproduttiva compromessa", afferma l'esperta. "Le principali manifestazioni della carenza sono la distrofia muscolare, così come l'alterazione della coordinazione dei movimenti e, soprattutto, della vista. La pelle perde elasticità, i capelli diventano opachi e iniziano a spezzarsi", ha aggiunto la Chuntonova.La nutrizionista ha elencato gli alimenti che contengono vitamina E: "La vitamina può essere assunta come profilassi, escludendo la co-somministrazione con la vitamina D. D'altra parte, le vitamine A e C sono compatibili con la vitamina E. La vitamina non è prescritta per l'epilessia", avverte la nutrizionista russa.

