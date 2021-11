https://it.sputniknews.com/20211115/presidente-aifa-terza-dose-non-e-spauracchio-decisione-ema-su-vaccino-per-bambini-il-29-novembre-13767569.html

Presidente Aifa: terza dose non è "spauracchio", decisione Ema su vaccino per bambini il 29 novembre

Presidente Aifa: terza dose non è "spauracchio", decisione Ema su vaccino per bambini il 29 novembre

Vaccinare i bambini "è una scelta politica", secondo Giorgio Palù, che necessita una "valutazione rischio- beneficio". 15.11.2021, Sputnik Italia

Relativamente all'uso dei vaccini anti-Covid per i bambini sotto i 12 anni, al momento esclusi dalla campagna nazionale vaccinale contro il coronavirus, l'Aifa si atterrà alle disposizione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), ha dichiarato il presidente Giorgio Palù intervenendo in conferenza stampa con il governatore del Veneto Luca Zaia per fare il punto della situazione epidemiologica nella regione.Sempre sulla vaccinazione dei bambini, Palù ha sostenuto che è una scelta politica, rilevando che per la variante Delta, possono trasmettere il virus che tuttavia per loro molto raramente porta complicazioni.Palù ha poi espresso critiche per come viene descritta nei media la terza dose, rilevando che rientra in un "normale passaggio del percorso vaccinale e vale per tutti i virus."Oggi l'Austria, dopo aver messo in lockdown i non vaccinati, ha deciso di avviare la vaccinazione di massa contro il Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni

