https://it.sputniknews.com/20211115/per-polizia-polacca-migranti-sul-punto-di-sfondare-le-recinzioni-al-confine-con-bielorussia-13762041.html

Polizia polacca sicura, migranti pronti a sfondare recinzioni al confine con Bielorussia

Polizia polacca sicura, migranti pronti a sfondare recinzioni al confine con Bielorussia

Il ministero degli Interni della Polonia è convinto che i migranti si preparano a prendere d'assalto il confine bielorusso-polacco. 15.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-15T12:51+0100

2021-11-15T12:51+0100

2021-11-15T12:51+0100

polonia

immigrazione

bielorussia

migranti

crisi dei migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Polizia polacca sicura, migranti pronti a sfondare recinzioni al confine con Bielorussia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/13679558_0:0:3624:2040_1920x0_80_0_0_853287fa71a69c6dc5a578d4fd3a1ca5.jpg

I "clandestini" si stanno preparando a prendere d'assalto il confine bielorusso-polacco, riferisce il ministero dell'Interno polacco. Un video aereo diffuso dal ministero degli Interni polacco mostra una moltitudine di migranti che ha superato la recinzione dal lato bielorusso e si sta dirigendo verso il confine. Le forze di sicurezza polacche si sono schierate a difesa della frontiera.Diverse migliaia di migranti si sono concentrati al confine tra Bielorussia e Polonia nelle ultime settimane, sperando di raggiungere i Paesi della Ue. Polonia, Lettonia e Lituania hanno accusato la Bielorussia di facilitare il flusso migratorio verso la Ue, chiedendo a Bruxelles sanzioni e maggiori misure preventive contro Minsk. La Bielorussia respinge le accuse e sostiene di non essere in grado di contrastare l'afflusso di migranti sotto il peso delle sanzioni occidentali. Ieri il capo della diplomazia della Ue Josep Borrell ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei per discutere della questione. La parte bielorussa ha ribadito la sua disponibilità a un dialogo reciprocamente rispettoso con la Ue e ha sottolineato che le sanzioni sono controproducenti.

https://it.sputniknews.com/20211114/putin-russia-disponibile-a-risolvere-crisi-migratoria-al-confine-tra-polonia-e-bielorussia-13746639.html

polonia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonia, immigrazione, bielorussia, migranti, crisi dei migranti