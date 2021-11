https://it.sputniknews.com/20211115/oltre-10-miliardi--il-valore-dei-contratti-per-lexport-di-armi-della-russia-nel-2021-13766299.html

Oltre 10 miliardi $ il valore dei contratti per l'export di armi della Russia nel 2021

La Russia ha firmato contratti di esportazione di armi per oltre 10 miliardi di dollari nell'anno in corso, ha affermato il direttore dell'agenzia per la... 15.11.2021, Sputnik Italia

L'alto funzionario ha sottolineato che le compagnie russe rispettano gli accordi secondo le tempistiche stabilite. La società Rosoboronexport canalizza oltre l'85% delle esportazioni di equipaggiamenti per la difesa.Secondo l'agenzia per la cooperazione militare, la Russia ha chiuso il 2020 con esportazioni di equipaggiamenti militari per 15 miliardi di dollari.Da parte sua, il direttore generale della società Rosoboronexport, Alexandr Mikheev ha anticipato che cinquanta armi avanzate di fabbricazione russa entreranno nel mercato internazionale a breve e medio termine. Il direttore ha precisato che questa cifra comprenderà più di 20 modelli di equipaggiamento aeronautico e 10 sistemi di difesa aerea. Attraverso Rosoboronexport, che fa parte della società Rostec, viene convogliato oltre l'85% delle esportazioni militari della Russia.

