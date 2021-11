https://it.sputniknews.com/20211115/nuova-variante-del-ceppo-delta-covid-19-identificata-in-norvegia-13762623.html

Nuova variante del ceppo delta Covid-19 identificata in Norvegia

Nuova variante del ceppo delta Covid-19 identificata in Norvegia

Una nuova variante del ceppo delta del coronavirus è stata identificata in Norvegia. Lo riferiscono gli esperti. Si pensa che non sia più contagioso degli... 15.11.2021, Sputnik Italia

Un nuovo tipo di ceppo delta di coronavirus è stato scoperto in Norvegia, ha riferito NRK, citando l'Istituto di sanità nazionale. È stato identificato per la prima volta a giugno. La nuova versione si diffuse in tutto il paese e ricevette la designazione AY. 63Il ceppo indiano (delta) è apparso nell'autunno del 2020. Si è rivelato più contagioso di altri e nell'ottobre 2021 è diventato dominante nel mondo, inclusa la Russia.Successivamente, nel Regno Unito è stato scoperto il coronavirus AY.4.2, che si è separato dalla variante delta ed è ancora più contagioso. Al di fuori del Paese, i suoi focolai sono ancora pochi.Ora la nuova variante norvegese, sperando che non sia effettivamente più pericolosa di quelle fino ad oggi scoperte.

