Nuova ordinanza sui trasporti: controllo dei green pass prima di salire sui treni

Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato la nuova ordinanza che cambia le modalità di controllo del green pass per il comparto ferroviario. Ora si dovrà verificare il regolare possesso del green pass, oltre che del biglietto, prima di salire sui convogli. Fino ad oggi invece i viaggiatori potevano accomodarsi in carrozza ed esibire poi il proprio green pass al conducente. L'ordinanza è stata pubblicata sul sito del ministero dei Trasporti. Per taxi e Ncc poi, le persone sui sedili posteriori non potranno essere più di due, se non parenti.Sarà possibile installare ulteriori paratie divisorie tra conducente e passeggero, come definito dal documento. Per il settore marittimo e aeroportuale si cercherà di far evitare il più possibile i contatti tra personale di terra e di bordo, con la raccomandazione di mantenere la distanza di un metro che resta valida. Obbligo previsto di mascherina a bordo per il personale ed i passeggeri. Uso della mascherina come già previsto anche per il comparto dedito al trasporto di merci. Gli operatori dei mezzi dovranno indossare le mascherine protettive in caso di contatti con quanti intervengono nelle manovre a terra. Non vi devono essere contatti diretti tra operatori ed autisti, citando l'ordinanza, durante le manovre di carico-scarico merci.

