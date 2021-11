https://it.sputniknews.com/20211115/nel-regno-unito-aumenta-a-grave-il-livello-di-minaccia-terroristica-dopo-lattacco-di-liverpool-13767168.html

Nel Regno Unito aumenta a "grave" il livello di minaccia terroristica dopo l'attacco di Liverpool

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha elogiato l'"incredibile spirito" e il "coraggio" di un tassista il cui passeggero ha fatto esplodere una bomba... 15.11.2021, Sputnik Italia

Il livello ufficiale della minaccia terroristica nel Regno Unito è stato aumentato da "sostanziale" a "grave", ha annunciato il ministro dell'Interno Priti Patel. L'annuncio arriva dopo l'episodio di ieri, in cui un passeggero a bordo di un taxi è rimasto ucciso da una bomba che stava trasportando. Il mese scorso il deputato conservatore, Sir David Amess, è stato accoltellato a morte nell'Essex in un altro fatto che è stato catalogato come attacco terroristico. Tre uomini sono stati arrestati ai sensi del Terrorism Act dopo i fatti di ieri a Liverpool. Il livello di minaccia terroristica è stato aumentato nel novembre dello scorso anno, dopo un attentato a Vienna, per poi essere nuovamente ridotto nel febbraio 2021.

