https://it.sputniknews.com/20211115/ministro-cingolani-su-esito-cop26-limpianto-del-summit-va-ripensato-13761937.html

Ministro Cingolani su esito COP26, l’impianto del summit va ripensato

Ministro Cingolani su esito COP26, l’impianto del summit va ripensato

Secondo il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, la struttura del vertice COP va ripensato. 15.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-15T15:28+0100

2021-11-15T15:28+0100

2021-11-15T15:28+0100

clima

accordo sul clima

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/12968189_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2bddadd707c38e7e82f1461cf63ce32d.jpg

Il ministro Cingolani, intervistato su Radio24, ha commentato l’esito della COP 26 di Glasgow che si è concluso con la firma da parte dei 195 Stati del Glasgow Climate Pact, il Patto sul clima di Glasgow.La COP26 si è conclusa sabato 13 novembre con un giorno in più rispetto al previsto e al termine di una notte di colloqui serrati, per trovare un testo che soddisfacesse tutte le parti.Nell’ultima concitata ora di accordi prima della firma del documento finale, l’inviato per il clima degli Stati Uniti con gli inviati di India e Cina si sono accordati su una riduzione dell’uso del carbone e non sulla sua totale eliminazione entro il 2030.Da alcuni il risultato è stato giudicato un successo, ma non da tutti. La Svizzera e anche altri paesi hanno valutato l’accordo come al ribasso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

clima, accordo sul clima