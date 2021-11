https://it.sputniknews.com/20211115/meteo-dopo-la-sardegna-adesso-tocca-alla-basilicata-allerta-arancione-oggi-per-la-regione-13755800.html

Meteo: dopo la Sardegna adesso tocca alla Basilicata. Allerta arancione oggi per la regione

Meteo: dopo la Sardegna adesso tocca alla Basilicata. Allerta arancione oggi per la regione

Previsti forti rovesci per oggi pomeriggio sulla regione Basilicata. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione. Intensi rovesci colpiranno anche la... 15.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-15T07:03+0100

2021-11-15T07:03+0100

2021-11-15T07:03+0100

italia

meteo

allerta

protezione civile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07/92/079271_0:72:1301:803_1920x0_80_0_0_4ca19e5d5601c707aa21976f1ab2dc0b.jpg

Previsti forti rovesci per oggi pomeriggio sulla regione Basilicata. La regione Sardegna, colpita proprio in questi giorni da fenomeni atmosferici di elevata intensità, che hanno tra l'altro fatto anche una vittima, ha innalzato il livello di allerta per la giornata di oggi. Allerta arancione prevista per tutta la giornata di oggi quindi su Sardegna e Basilicata.Allerta gialla invece su Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia. Nuvolo in tutto il settore settentrionale della penisola, con nevicate previste sull'arco alpino occidentale sopra i 1600-2000 metri.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, meteo, allerta, protezione civile