Lazio: terza dose di vaccino, le istruzioni per fare la prenotazione

Aprono oggi le prenotazioni per la terza dose di vaccino per il Covid-19. Sarà però fondamentale che siano passati almeno 180 giorni dall'ultima dose. 15.11.2021, Sputnik Italia

Parte la cosiddetta "dose booster" nel Lazio. Le prenotazioni aprono oggi. Fondamentale però che siano passati almeno 180 giorni dall'ultima dose di vaccino effettuato.In particolare, le prenotazioni aprono alle persone che abbiano già ricevuto il vaccino Janssen (Johnson & Johnson), per chi debba effettuare la dose booster e sia appartenente alla fascia di età over 60, per il personale sanitario ed infine per le persone con elevatà fragilità, fragilità motivata da patologie pregresse.Sarà possibile fare la vaccinazione presso i medici di famiglia, i quali possono al contempo somministrare anche il vaccino antinfluenzale, presso farmacie ed i punti vaccinali.Per effettuare le prenotazioni basterà essere in possesso di tessera sanitaria nazionale, in corso di validità.Sarà sufficiente comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre presenti sul retro della tessera, vale a dire il codice TEAM, numero identificativo della Tessera Europea Assistenza Malattia che serve per usufruire delle prestazioni sanitarie all’estero, le cui cifre si trovano sul retro della tessera sanitaria nazionale.A ricordare l'appuntamento per il vaccino, un comodo sms che arriverà 72 ore prima dell'appuntamento prefissato. I numeri utili per l'assistenza alle prenotazioni o per disdire eventualmente sono: 06 164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13.00.I vaccini utilizzati per la terza dose sono quelli usuali: vaccini a mRna, pari a Moderna e Pfizer. Anche chi si era vaccinato con Astrozeneca e Johnson&Johnson riceveranno per la dose booster un vaccino Pfizer o Moderna. Chi poi nella fase precedente avesse fatto la vaccinazione con Sputnik, Sinovac e Sinopharm potrà effettuare la terza dose con i vaccini a mRna; nello specifico una sola dose se passati meno di 6 mesi, due dosi altrimenti.

