La tribù maori della Nuova Zelanda esorta i no-vax a smettere di usare l'haka durante le proteste

I residenti della capitale della Nuova Zelanda sono scesi in strada in precedenza per protestare contro le misure restrittive imposte a causa della pandemia di... 15.11.2021, Sputnik Italia

La tribù Maori ha invitato i manifestanti a smettere "immediatamente" di usare la loro famosa danza tradizionale, l'haka, durante le proteste no-vax in Nuova Zelanda.L'avvertimento per i no-vax è stato dato dalla tribù Ngāti Toa, che custodisce le tradizioni dell'haka, riporta la BBC.I manifestanti durante i loro recenti raduni contro la campagna vaccinale nel Paese e le restrizioni in atto per la pandemia hanno eseguito "Ka Mate", una danza-haka Maori composta intorno al 1820 da Te Rauparaha, leader di guerra della tribù Ngāti Toa.Da notare che tra i Maori, che costituiscono il 16% della popolazione neozelandese, i tassi di vaccinazione rimangono piuttosto bassi rispetto all'obiettivo della Nuova Zelanda di vaccinare il 90% degli aventi diritto prima della fine delle misure anti-contagio.

