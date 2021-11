https://it.sputniknews.com/20211115/iss-equipaggio-della-stazione-spaziale-inviato-sulle-navicelle-per-la-minaccia-collisione-detriti-13757520.html

Equipaggio della Stazione Spaziale inviato sulle navicelle per la minaccia collisione detriti

Agli astronauti russi ed americani è stato chiesto di andare a posizionarsi per sicurezza nelle rispettive navicelle di rientro, in attesa che sia sventato il... 15.11.2021, Sputnik Italia

Il Centro di controllo della missione ha ordinato ai cosmonauti russi sulla ISS di passare alla navicella spaziale Soyuz a causa della minaccia di collisione della stazione con detriti spaziali riferisce RIA Novosti, citando le comunicazioni avvenute tra equipaggio e base a Terra. L'equipaggio americano ha ricevuto istruzioni simili da parte della NASA.La ISS aveva dovuto eseguire una manovra d'urgenza per evitare una collisione con dei detriti spaziali, lasciati dal satellite cinese Fengyun-1C, venerdì scorso. L’orbita era stata alzata di 1,2 chilometri. Un giorno lungo un'ora e mezzaI detriti spaziali che minacciavano la Stazione sono passati a distanza di sicurezza grazie a tale manovra, ma il pericolo potrebbe ripresentarsi al successivo passaggio, dato che il periodo orbitale della Stazione è di soli 93 minuti scarsi e in un solo giorno i passaggi sono circa 15. Equipaggio e centro di controllo a Terra stanno quindi decidendo sul da farsi.La stazione in precedenza era stata colpita da un pezzo di microspazzatura spaziale all’inizio dell’anno, che aveva danneggiatoil sistema robotico remoto canadese, pur senza influire sulle prestazioni complessive della Stazione.Attualmente la ISS ospita gli equipaggi della 65a e 66a missione. In rappresentanza della Roskosmos, Agenzia Spaziale russa, sono presenti alla Stazione i cosmonauti Anton Shkaplerov e Peter Dubrov; per gli Stati Uniti, gli astronauti della NASA Mark Vande Hai, Shane Kimbrow e Megan MacArthur; per l’Agenzia Spaziale europea (ESA) è presente l’astronauta Toma Peske e, per il Giappone, l'astronauta della JAXA Akihiko Hoshide.

