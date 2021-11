https://it.sputniknews.com/20211115/inghilterra-si-indaga-per-terrorismo-per-lesplosione-di-unauto-al-liverpool-womens-hospital-13756089.html

Inghilterra: si indaga per terrorismo per l'esplosione di un'auto al Liverpool women's hospital

Nell'esplosione che ha colpito un taxi fuori dall'ospedale è deceduta una persona. Un altro sarebbe riuscito a scappare prima che le fiamme avvolgessero... 15.11.2021, Sputnik Italia

La polizia di Liverpool ha arrestato tre giovani rispettivamente di 29, 26, e 21 anni in merito all'esplosione avvenuta nella giornata di ieri di fronte al Liverpool women's hospital.Un taxi era stato fatto saltare in aria di fronte all'ospedale, come si vede nei numerosi video in circolazione sui social e sui media. Inizialmente la polizia aveva escluso la matrice terroristica, e resta ancora cauta sulle reali motivazioni del gesto oggetto di indagine.La matrice terroristica è stata comunque presa in seria considerazione nell'accusa per le modalità con cui è avvenuto il fatto. L'esplosione è avvenuta nella mattinata di ieri, intorno alle 11. Nell'incidente è morto il passeggero del taxi, mentre è rimasto ferito l'autista. Sembra che una terza persona sia riuscita ad allontanarsi dal veicolo prima che le fiamme divampassero. L'ospedale e la zona ove è avvenuto l'incidente resta al momento transennato. Sul luogo sono ancora presenti le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco. La polizia ha chiesto alla popolazione di "restare vigili", in attesa che venga fatta chiarezza sull'accaduto. Il ministro dell'Interno del governo Johnson, Priti Patel, ha riferito di essere in costante aggiornamento sulla brutta vicenda intercorsa nella città. Ha poi aggiunto, riporta La Stampa:La vittima non è ancora stata identificata.

