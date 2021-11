https://it.sputniknews.com/20211115/inghilterra-gli-esperti-hanno-fatto-una-previsione-sulla-fine-della-lotta-contro-il-covid-19-13749535.html

Daily Mail: gli esperti britannici hanno rivelato per quanto tempo il mondo combatterà il Covid-19. 15.11.2021, Sputnik Italia

Il mondo dovrà imparare a convivere con il nuovo coronavirus come una malattia endemica per molti anni, scrive il quotidiano britannico Daily Mail, citando documenti del Servizio sanitario nazionale del Paese. Si prevede che SARS-CoV-2 mantenga il suo tasso di diffusione, ma con "picchi stagionali" durante le stagioni più fredde, come l'influenza e altre infezioni respiratorie. Gli scienziati sperano che grazie alla vaccinazione, il Covid-19 entri nel cosiddetto stato stazionario.A livello globale, secondo le stime dell'Istituto Johns Hopkins, il numero di persone infette da SARS-CoV-2 dall'inizio della pandemia ha superato i 253 milioni di persone, più di cinque milioni non si sono potute salvare. La situazione più difficile è negli Stati Uniti, in India, Brasile e Regno Unito. La Russia è al quinto posto in questa lista.La vaccinazione resta la forma di protezione più sicura. Alla fine di settembre, l'OMS ha ufficializzato il collegamento tra la mortalità da SARS-CoV-2 ed il rifiuto dell'immunizzazione preventiva.

