India: oltre 120 casi di contagi da virus Zika segnalati nell’Uttar Pradesh

Oltre 120 casi di virus Zika sono stati segnalati a Kanpur, una città nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, hanno riferito i funzionari ai media locali.Il primo caso di virus Zika a Kanpur è stato rilevato il 23 ottobre quando un ufficiale di mandato dell'aeronautica indiana (IAF) è risultato positivo. Il numero dei casi è aumentato nelle ultime settimane.La malattia è causata da un virus trasmesso principalmente dalla zanzara Aedes, che punge durante il giorno. I sintomi di questa malattia includono febbre lieve, eruzioni cutanee, congiuntivite, dolori muscolari e articolari, malessere generale, mal di testa.La scorsa settimana, il capo dello stato dell'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ha tenuto un incontro con i funzionari del dipartimento della salute a Kanpur per esaminare la situazione del virus Zika in città.Ha incaricato il dipartimento della salute dello Stato di garantire una rigorosa sorveglianza e di intraprendere frequenti e approfondite sanificazioni porta a porta, nonché ha predisposto unità di nebulizzazione per prevenire la riproduzione delle zanzare.Il capo dello stato ha anche sottolineato la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle misure preventive contro questo virus, pur essendo il decorso della malattia che provoca, la ‘febbre zika’, il più delle volte benigno.Con l'improvvisa epidemia del virus Zika trasmesso dalle zanzare a Kanpur, anche gli stati confinanti hanno messo in allerta i loro funzionari sanitari. Tuttavia, nessun altro stato ha segnalato alcun caso di virus Zika al momento.L'Uttar Pradesh ha assistito a una grave crisi sanitaria un paio di mesi fa, quando una febbre misteriosa, in seguito identificata come Dengue, ha colpito diverse città e causato la morte di centinaia di bambini.

