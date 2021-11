https://it.sputniknews.com/20211115/il-presidente-di-confidustria-bonomi-il-tema-del-nucleare-va-riaffrontato-13762074.html

Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi del leader della Lega, Matteo Salvini, anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha rilanciato il dibattito sul nucleare di ultima generazione.“Il tema andrà riaffrontato”, ha detto intervenendo al festival Bergamo Città Impresa. La scelta fatta nel referendum degli anni ’80, ha aggiunto, citato da Askanews, “è stata fatta sulle tecnologie disponibili allora, ma oggi le tecnologie sono cambiate”.Altrimenti, secondo il portavoce degli industriali italiani il nostro Paese rischia di cedere il passo a Parigi e Berlino in termini di competitività, man mano che andrà avanti la transizione ecologica.Ieri, intervistato dal Corriere della Sera, anche l’ad di Eni, Claudio Descalzi aveva condannato “l'ideologismo sulle tecnologie” definendolo “nemico del raggiungimento dell'obiettivo climatico". Per raggiungere l’obiettivo della de carbonizzazione, aveva detto, "dobbiamo usare tutti i mezzi appropriati e puliti a nostra disposizione. Le rinnovabili sono fondamentali, ma c'è anche la cattura delle emissioni di CO2 e il sequestro nei giacimenti esausti, ci sono le bioraffinerie, l'economia circolare, sia delle materie organiche che di quelle inorganiche, oltre a tecnologie di realizzazione futura come la fusione nucleare". Il dibattito sul nucleare in EuropaLa costruzione di reattori di ultima generazione in Italia significherebbe attrarre importanti investimenti. Inoltre, per riuscire a raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050, a Bruxelles da tempo puntano ad includere il nucleare tra le fonti energetiche “pulite”, garantendo sulla sicurezza degli impianti di ultima generazione e sullo smaltimento senza rischi delle scorie.Non è chiaro, però, se l’energia atomica sarà inserita nella tassonomia verde dell’Ue, che elenca il tipo di investimenti considerati sostenibili per il Green deal. Anche a Bruxelles, insomma, lo scontro è aperto tra i Paesi a favore, capitanati dalla Francia e quelli contrari, con in testa Berlino, che vorrebbero bloccare gli investimenti a favore dell’energia atomica.

