Gorbaciov parla della minaccia mortale per l'umanità

L'ultimo leader sovietico spera che i negoziati tra Russia e Stati Uniti sulla stabilità strategica non si trasformino in un dialogo tra sordi. 15.11.2021, Sputnik Italia

L'ex presidente sovietico Mikhail Gorbaciov spera che le relazioni tra Russia e Stati Uniti non si trasformino in un dialogo tra sordi e inizino a dare risultati.Nel suo saluto al primo presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev ed a i partecipanti alla conferenza dell'Alleanza globale dei leader per la sicurezza nucleare e un mondo libero dal nucleare, pubblicata sul sito web della Fondazione Gorbaciov, ha osservato che nell'incontro a Ginevra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, hanno riaffermato il principio fondamentale dell'inammissibilità della guerra nucleare. A suo parere, tutti gli sforzi per garantire la sicurezza saranno "destinati al fallimento se i governi continueranno a gettare fondi giganteschi nella fornace della corsa agli armamenti, in primis quelli nucleari".Allo stesso tempo ha osservato con rammarico che "ci sono molti più motivi di preoccupazione oggi che speranze anche modeste".Allo stesso tempo, Gorbaciov ha sottolineato che l'esistenza stessa delle armi nucleari rappresenta una minaccia mortale per l'umanità. Gorbaciov ha definito la tesi secondo cui "le armi nucleari hanno salvato il mondo" un mito pericoloso.

