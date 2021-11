https://it.sputniknews.com/20211115/forse-un-intero-villaggio-vichingo-ricca-scoperta-in-svezia-avvenuta-per-caso-durante-lavori-13761771.html

Forse un intero villaggio vichingo: Ricca scoperta in Svezia avvenuta per caso durante lavori

Forse un intero villaggio vichingo: Ricca scoperta in Svezia avvenuta per caso durante lavori

La costruzione di un nuovo centro di equitazione a Harplinge, nella contea di Halland, nel sud della Svezia, è stata sospesa quando un manovratore di bulldozer... 15.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-15T22:48+0100

2021-11-15T22:48+0100

2021-11-15T22:48+0100

mondo

archeologia

vichinghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/10500385_0:147:2935:1797_1920x0_80_0_0_312fd71a5abadb102c982e501265762e.jpg

Più di una dozzina di edifici che vanno dall'età del bronzo all'età del ferro, accompagnati da oggetti, il più antico dei quali potrebbe risalire al 2.300 a.C., sono stati portati alla luce durante la costruzione di un maneggio nella Svezia meridionale.“Siamo arrivati qui come se fosse la chiamata dei vigili del fuoco. Si è scoperto che c'erano molti resti antichi. Questi sono probabilmente i sobborghi di un insediamento più grande", ha detto all'emittente nazionale SVT l'antiquario Johan Klange di Halland Cultural Environment raccontando di come si sia fiondato sul posto non appena avuta la ghiotta notizia.Durante i successivi scavi archeologici sono stati portati alla luce 16 edifici di diverse epoche e strumenti stimati tra il 500 a.C. e il 1200 d.C."Probabilmente c'era un porto ad Haverdal, e non sarebbe strano se i residenti di Harplinge occasionalmente intraprendessero viaggi di saccheggio", ha detto Klange confidando i suoi sospetti che possa trattarsi di un villaggio vichingo.Oltre alle case, gli archeologi hanno trovato caminetti, ceramiche, fondamenta di macina e altri oggetti.“Il più antico oggetto che abbiamo trovato è datato tra i 2.300 e i 1.500 anni prima di Cristo. È una punta di freccia in selce, che è di un tipo specifico risalente all'ultima parte dell'età della pietra o solo all'inizio dell'età del bronzo", ha spiegato Johan Klange al quotidiano locale Hallandsposten.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, archeologia, vichinghi