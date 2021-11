https://it.sputniknews.com/20211115/etiopia-ambasciatore-afferma-che-addis-abeba-e-sicura-non-ce-bisogno-di-evacuazioni--13759552.html

Etiopia, ambasciatore afferma che Addis Abeba è sicura: non c'è bisogno di evacuazioni

Etiopia, ambasciatore afferma che Addis Abeba è sicura: non c'è bisogno di evacuazioni

L'ambasciatore etiope negli Stati Uniti Fitsum Arega ha dichiarato a Sputnik che il conflitto nella parte settentrionale del Paese è stato contenuto e non... 15.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-15T13:45+0100

2021-11-15T13:45+0100

2021-11-15T13:45+0100

mondo

sicurezza

etiopia

usa

geopolitica

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/12835663_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_ff453f8531cdacff3d9f9ae0c3a3c817.jpg

"Addis Abeba è sicura e protetta come sempre. Non c'è bisogno di allarmarsi. Le persone stanno vivendo la loro vita normale. Non ha senso sollecitare evacuazioni. Quello che abbiamo visto in altre parti del mondo con persone che si arrampicavano per aggrapparsi agli aerei per fuggire di recente è lungi dall'accadere in Etiopia", ha detto.La scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno esortato i propri cittadini in Etiopia a evacuare immediatamente, sostenendo che i ribelli sono alla periferia della capitale pronti a prendere il sopravvento sul Paese. L'esortazione era arrivata dopo che il parlamento etiope ha dichiarato uno stato di emergenza di sei mesi a livello nazionale mentre i ribelli del Fplt, il Fronte popolare di liberazione del Tigray, hanno minacciato di avanzare nella capitale Addis Abeba. Lo sviluppo ha spinto diversi paesi a iniziare l'evacuazione delle loro missioni diplomatiche.Washington ha ordinato a tutto il suo personale diplomatico non essenziale e alle loro famiglie di lasciare l'Etiopia.Arega ha osservato che gli americani e altri stranieri non si stanno affatto affrettando a lasciare il Paese nel bel mezzo di un appello generale di due settimane per l'evacuazione dei cittadini statunitensi da parte dell'ambasciata ad Addis Abeba.Arega ha sottolineato che l'Etiopia è un grande Paese con 120 milioni di persone. "L'area di conflitto di cui stiamo parlando è limitata alla parte settentrionale. La maggior parte del Paese rimane al sicuro", ha affermato.Stando alle dichiarazioni di Arega, il governo etiope ha chiarito al corpo diplomatico di Addis Abeba che la loro sicurezza sarà pienamente garantita.L'Etiopia settentrionale è stata travolta da un conflitto interno dal novembre dello scorso anno, quando il governo centrale ha accusato il Fplt di aver attaccato una base militare e ha lanciato una controoperazione nel Tigray. Da allora le ostilità sono in corso, nonostante un cessate il fuoco unilaterale annunciato dal governo a giugno.La questione degli 800 camion Il governo etiope chiede la restituzione di centinaia di camion, circa 800, dichiarati dispersi dalle organizzazioni umanitarie internazionali dopo aver consegnato aiuti umanitari alla regione del Tigray, ha affermato l'ambasciatore.Il diplomatico ha espresso la sua delusione per il fatto che la comunità internazionale deve ancora condannare questa azione che vìola le norme del diritto umanitario, sottolineando che per lo stesso "è giunto il momento che la comunità internazionale prenda posizione su questo e chieda al Fplt di restituire i camion per fornire aiuti".All'inizio di novembre, l'Etiopia ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per sei mesi, poiché i ribelli del Fplt hanno minacciato di avanzare verso la capitale Addis Abeba. L'Etiopia settentrionale è in preda al conflitto dal novembre 2020, quando il Fplt ha attaccato una base federale etiope nella regione del Tigray.

https://it.sputniknews.com/20211114/etiopia-libero-il-cooperante-italiano-alberto-livoni-13741718.html

etiopia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, sicurezza, etiopia, usa, geopolitica, diplomazia