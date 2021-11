https://it.sputniknews.com/20211115/elon-musk-trolla-bernie-sanders-dimentico-sempre-che-e-ancora-vivo-13754822.html

Elon Musk trolla Bernie Sanders: "dimentico sempre che è ancora vivo"

Elon Musk trolla Bernie Sanders: "dimentico sempre che è ancora vivo"

L'uomo più ricco del pianeta, Elon Musk, ha risposto nel suo stile a un tweet del senatore democratico Bernie Sanders in cui si esprime a favore dell'aumento...

"Dobbiamo esigere che gli estremamente ricchi paghino la loro giusta quota. Punto", ha detto Sanders. Le parole del numero uno di Tesla hanno accumulato decine di migliaia di like e generato reazioni di ogni tipo. "Non è bello, Elon"; "Fratello, ora è morto. L'hai appena ucciso"; "Che cosa terribile da dire a qualcuno!" sono stati alcuni dei commenti. La battuta ha anche innescato una raffica di meme:Anche il presidente della Commissione Bilancio del Senato ha ripetutamente chiesto alle grandi società di pagare la loro giusta quota di tasse. "In un momento di enorme ricchezza e disuguaglianza di reddito, abbiamo bisogno di un sistema fiscale progressivo in questo Paese", si legge nel suo sito web. Alla fine di ottobre Musk, la cui fortuna è attualmente stimata in 271 miliardi di dollari, è diventato la persona più ricca nella storia di Forbes. L'11 novembre ha venduto più di 930.000 azioni Tesla per un valore di oltre 1,1 miliardi di dollari per pagare le tasse.

