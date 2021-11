https://it.sputniknews.com/20211115/due-feriti-in-unesplosione-sul-ciglio-di-una-strada-a-kabul--video-13762312.html

Due feriti in un'esplosione sul ciglio di una strada a Kabul – Video

Questa mattina, almeno due persone sono rimaste ferite in un'esplosione nella zona di Kute Sangi a Kabul. 15.11.2021, Sputnik Italia

Oggi, lunedì 15 novembre, sono tre mesi dalla conquista dell'Afghanistan da parte dei talebani*. Sebbene il livello di sicurezza della capitale Kabul apparisse generalmente buono, recentemente è stata colpita da una serie di esplosioni contro moschee e altri luoghi pubblici che hanno causato decine di vittime.Un resoconto dei media locali, basato su testimonianze oculari, afferma che l'esplosione è avvenuta in una strada trafficata e l'obiettivo apparente a bordo strada sarebbe stato un veicolo della pattuglia dei talebani. Pare che i due feriti non siano in pericolo di vita.Diversi video presumibilmente ripresi sul sito dopo l'esplosione sono stati condivisi online.Sabato scorso, Zabihullah Mujahid, un portavoce dei talebani, aveva detto che almeno una persona era stata uccisa e altre due rimaste ferite in un'esplosione a Kabul. Daesh** (Stato Islamico) ha rivendicato l'esplosione di sabato.Venerdì, tre persone sono state uccise e 15 ferite nell'esplosione di una bomba in una moschea nell'irrequieta provincia afgana di Nangarhar.I talebani hanno avviato una campagna nazionale di controinsurrezione volta a spazzare via Daesh. Mercoledì scorso, un portavoce dei servizi segreti talebani ha detto ai giornalisti a Kabul che l'agenzia ha arrestato negli ultimi mesi quasi 600 terroristi Daesh.* Talebani: Gruppo sotto sanzioni delle Nazioni Unite per attività terroristiche* Daesh (alias Stato Islamico, ISIS e ISIL) è un gruppo terroristico bandito in Russia

